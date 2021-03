Angesichts der dritten Corona-Welle wird in Frankreich ein landesweiter Lockdown verhängt. Die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Auflagen werden für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet, wie Präsident Macron in einer Fernsehansprache ankündigte.

Demnach sollen die Schulen für drei Wochen geschlossen bleiben. Zudem umfassen die Maßnahmen Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung der meisten Geschäfte. Macron betonte, man werde die Kontrolle verlieren, wenn man jetzt nichts tue. Die Neuerungen treten demnach am Samstag in Kraft. Bislang galten die strikten Regelungen wie umfangreiche Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Einkaufsverbote nur im Großraum Paris und in einigen anderen Regionen.

Krankenhäuser im Großraum Paris überfüllt

Die Situation in Frankreich hat sich noch einmal deutlich verschärft. Vor allem Krankenhäuser im Großraum Paris schlugen massiv Alarm, weil die Intensivstationen überfüllt sind. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag landesweit zuletzt bei gut 375.



Deutschland hatte Frankreich vergangene Woche als Hochinzidenzgebiet eingestuft und die Einreisebestimmungen verschärft. In dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern starben bisher mehr als 95.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

31.03.2021