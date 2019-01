In Frankreich hat die rechtspopulistische Oppositionspolitikerin Le Pen Präsident Macron wegen des neuen Freundschaftsvertrages mit Deutschland Verrat vorgeworfen.

In einer Videobotschaft erklärte Le Pen, Macron lasse zu, dass Teile des Elsass unter deutsche Kontrolle kämen. Außerdem wolle der Präsident den ständigen Sitz im Sicherheitsrat mit Deutschland teilen und so den Weltmacht-Status von Frankreich aufgeben. Le Pen führt das "Rassemblement national", die Partei hieß früher "Front National"



Deutschland und Frankreich wollen morgen den "Vertrag von Aachen" abschließen. Er sieht vor, dass in den Grenzregionen kommunale Zusammenarbeit vereinfacht werden soll. Außerdem bekräftigt Frankreich die Absicht, seine Entscheidungen im UNO-Sicherheitsrat mit den EU-Partnern abzustimmen. Der Vertrag gilt als Erneuerung des "Elysée-Vertrags" von 1963.