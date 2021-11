Gut drei Jahre nach dem antisemitisch motivierten Mord an der Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll hat ein Pariser Gericht den Hauptangeklagten Yacine M. zu lebenslanger Haft verurteilt.

Gegen den Mitangeklagten Alex C. verhängte das Gericht eine 15-jährige Freiheitsstrafe unter anderem wegen Diebstahls. Das Verbrechen sei Teil eines "antisemitischen Gesamtkontextes" gewesen, sagte der Richter. Knolls Enkel äußerte sich zufrieden über das Urteil. Nun könne die Familie mit dem Trauern beginnen. Der Sohn der 85-Jährigen erklärte der Nachrichtenagentur AP, man sei erschöpft, aber froh, dass das Gericht den antisemitischen Charakter des Angriffs anerkannt habe. Der Mord hatte große Empörung in Frankreich ausgelöst. Landesweit fanden Gedenkmärsche statt, um Knoll zu ehren und Rassismus anzuprangern. Präsident Macron nahm an der Beerdigung teil und erklärte, die Angreifer hätten die Werte und die Geschichte des Landes entweiht.



Im März 2018 hatten Feuerwehrleute die Leiche entdeckt, als sie zum Löschen eines Brandes in ihre Wohnung kamen. Die Frau, die an Parkinson litt und sich nicht selbst fortbewegen konnte, war mit elf Messerstichen getötet worden. Beide Angeklagte waren bereits mehrfach vorbestraft wegen Diebstahls und Gewalttaten. Den Vorwurf des Antisemitismus wiesen beide zurück. Der Haupttäter kannte Mireille Knoll seit seiner Kindheit. Während der Gerichtsverhandlung bezeichnete er die Nachbarin seiner Mutter als seine Ersatz-Oma und sagte, dass er für sie oft Einkäufe erledigt habe. Die beiden Angeklagten hätten sich im Gefängnis kennengelernt und später beschlossen, die Frau zu bestehlen. Dabei haben sie sich laut Gericht von dem Jahrhunderte alten antisemitischen Vorurteil leiten lassen, als Jüdin würde sie über Geld verfügen.

