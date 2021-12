Eine Gruppe in einem Schlauchboot auf dem Ärmelkanal unweit des Folkestone Harbour in Kent (picture alliance / empics/| Gareth Fuller)

In einem Schreiben erklärte der französische Premierminister Castex, man könne nicht akzeptieren, dass britische Polizisten oder Militärangehörige an den Küsten Frankreichs patrouillieren - das gehe schon aus Gründen der Souveränität nicht. Der britische Premierminister Johnson hatte solche gemeinsamen Einsätze vorgeschlagen, um Migranten an der illegalen Überfahrt nach Großbritannien zu hindern. Vor gut einer Woche starben im Ärmelkanal 27 Menschen auf dem Weg nach Großbritannien, weil ihr Boot kenterte. Schon seit längerem ringen die beiden Länder um einen Umgang mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.