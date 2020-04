Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte hält die Kriegsrhetorik von Frankreichs Präsident Macron in der Corona-Krise für einen Versuch des Staatschefs, das eigene politisches Ansehen aufzuwerten.

Der französische Präsident wolle sich vermutlich als Schützer des Vaterlandes oder als Feldherr im Kampf gegen das Coronavirus positionieren, sagte Ritte im Deutschlandfunk. Das berge die Chance, als Gewinner, aber auch das Risiko, als Versager in die Geschichte einzugehen. Besonders aus dem Gesundheitswesen habe es bereits vielfach die Kritik gegeben, Frankreich befinde sich zwar im Kriegszustand, habe aber nicht auf Kriegswirtschaft und eine entsprechende Ausstattung der Kliniken umgestellt.



Zudem habe Macron mit seiner Blut-, Schweiß- und Tränenrede die Bevölkerung auf Disziplin einschwören und zur Einhaltung der strengen Ausgangssperre anhalten wollen, meinte Ritte, der an der Sorbonne-Nouvelle in Paris lehrt. Macron hatte in seiner Rede an die Nation Mitte März betont, Frankreich befinde sich im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, das Coronavirus.



Ritte sagte, es sei erstaunlich, dass Macron, der als wirtschaftsliberaler Politiker gelte, plötzlich auf den Primat der Politik vor der Wirtschaft umschwenke. Eben diese Rückkehr zur etatistischen Staatslenkung sei vor der Krise vielfach bei Protesten gegen Macrons Politik gefordert worden.

"Viele können online nicht teilhaben"

Ritte bezweifelt, dass die Corona-Krise die französische Gesellschaft zusammenschweißen kann. In der aktuellen Situation mache sich die Spaltung vor allem im Zugang der Haushalte zum Internet bemerkbar. Vieles laufe im Homeoffice, auch Schulen und Universitäten hielten den Unterricht online ab. Nicht alle könnten aber daran teilhaben. Zudem seien die strukturellen Unterschiede nach wie vor groß. Es gebe solche, die die Krise finanziell gut überstehen könnten, für andere werde es schwierig.



Macron will heute Abend in einer Fernsehansprache die weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 erläutern. Dazu gehört auch eine nochmalige Verlängerung der Ausgangssperre. Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie liegt in Frankreich inzwischen bei fast 14.400.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen. Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie. Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Aus aktuellem Anlass: Ausflüge und Besuche an Ostern - was in der Corona-Krise erlaubt ist und was nicht.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Corona-Tote in Deutschland im Mittelwert 82 Jahre alt

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Reisen und Risikogebiete

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Menschenrechtsverletzungen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.