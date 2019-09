Die französischen Behörden geben Entwarnung nach dem Großbrand in Chemiewerk in Rouen: Die Luftqualität sei wieder in einem "gewöhnlichen Zustand".

Nach Angaben der zuständigen Präfektur in der Normandie hat eine Luftuntersuchung Schadstoffmengen unterhalb des messbaren Bereichs ergeben. Nur in unmittelbarer Nähe des Chemiewerks sei Benzol in der Atemluft festgestellt worden.



Zuvor hatte der Betreiber des Chemiewerks die Anwohner vor schädlichen Rußpartikeln gewarnt. Durch den Brand vor zwei Tagen waren zwei Lager- und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Die Brandursache ist noch ungeklärt.