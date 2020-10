Bundesaußenminister Maas und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen haben den tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer in Paris verurteilt.

Maas appellierte auf Twitter, sich nicht von Terror, Extremismus und Gewalt einschüchtern zu lassen. Von der Leyen hob die Bedeutung von Lehrern in einer Demokratie hervor. Nach Angaben aus Justizkreisen in Paris hat es weitere Festnahmen gegeben. Insgesamt befinden sich demnach neun Personen im Gewahrsam der Polizei. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 18-jährigen in Moskau geborenen Tschetschenen handeln. Er wurde von der Polizei erschossen. Der Mann hatte sein Opfer gestern auf der Straße getötet - in mehreren Berichten ist von einer Enthauptung die Rede.



Der französische Präsident Macron stufte den Angriff als islamistischen Terroranschlag ein. Das Opfer soll als Geschichtslehrer im Unterricht über Mohammed-Karikaturen diskutiert und deshalb Drohungen erhalten haben.

