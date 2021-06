Der Mann, der Frankreichs Präsident Macron geohrfeigt hat, muss bereits heute vor Gericht erscheinen.

Er werde im Eilverfahren vorgeführt, teilte Staatsanwalt Perrin am Abend mit. Der 28-Jährige hatte Macron Anfang der Woche bei dessen Rundreise durch das Land mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Macron war in der Gemeinde Tain-l'Hermitage an der Rhone südlich von Lyon arglos auf Besucher zugegangen, um ihnen die Hände zu schütteln. Das Motiv des Täters ist unklar. Macron selbst spielte den Vorfall herunter. Es handele sich um die einzelne Tat von extrem gewalttätigen Individuen. Derartige Leute dürften nicht die öffentliche Debatte bestimmen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.