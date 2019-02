Frankreichs Staatspräsident Macron hat den jüdischen Friedhof besucht, auf dem vergangene Nacht zahlreiche Gräber geschändet wurden.

Der Friedhof liegt in Quatzenheim im Elsass, nordwestlich von Straßburg. Dort wurden mehr als 80 Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert. Macron sagte, die Täter seien der Republik nicht würdig und würden bestraft. Der Präsident wurde von Frankreichs Oberrabbiner Korsia und von Innenminister Castaner begleitet.

Kundgebungen gegen Antisemitismus

In Paris und anderen französischen Städten finden am Abend zahlreiche Kundgebungen gegen Antisemitismus statt. Macron selbst will im Laufe des Abends die Pariser Holocaust-Gedenkstätte besuchen. Hintergrund ist eine wachsende Zahl von Vorfällen und Übergriffen - auch auf jüdische Studierende. Nach Angaben der Regierung stieg die Zahl antisemitischer Taten im Jahr 2018 deutlich an – von 311 auf 541. Erst am Wochenende wurde der jüdische Philosoph Finkielkraut am Rande einer Kundgebung der "Gelbwesten"-Bewegung angeschrien und beleidigt.



Der israelische Ministerpräsident Netanjahu schrieb auf Twitter, in Frankreich sei etwas Schockierendes geschehen. Er rufe die politischen Entscheider in dem Land und in Europa dazu auf, entschlossen gegen Antisemitismus vorzugehen. Israels Einwanderungsminister Gallant rief die Juden in Frankreich auf, "nach Hause" zurückzukehren, also nach Israel zu ziehen.



Macron twitterte kurz vor seiner Fahrt nach Quatzenheim, der Antisemitismus sei die Negation dessen, was Frankreich ausmache. Ähnlich hatte er sich auch nach den verbalen Angriffen gegen Finkielkraut geäußert.



Der jüdische Philosoph erhielt in der Folge viel Zuspruch, sowohl aus den Parteien als auch von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Die Liga gegen Rassismus und Antisemitismus etwa sprach von öffentlicher Lynchjustiz gegen Finkielkraut. Für die ehemalige Regierungspartei der Republikaner erklärte der Abgeordnete Larrivé, die Aggression gegen Finkielkraut dürfe nicht ungestraft bleiben. Die Regierung müsse nun handeln.



Die Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, Le Pen, schrieb Finkielkraut inzwischen einen offenen Brief. Darin heißt es: "Die Worte gegen Sie haben uns als Franzosen verletzt und als Bürger empört."