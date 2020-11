US-Außenminister Pompeo ist in Paris von seinem französischen Kollegen Le Drian zu politischen Gesprächen empfangen worden.

Anschließend wird Pompeo mit Staatspräsident Macron sprechen. Das Treffen erfolge auf Wunsch Pompeos und in völliger Transparenz mit dem Team des gewählten Präsidenten Biden, hieß es in Paris. Macron hatte Biden nach dessen Wahlsieg in den USA bereits gratuliert und mit ihm telefoniert - Pompeo weigert sich dagegen bisher, die Niederlage von Amtsinhaber Trump anzuerkennen.



Im Anschluss an das Treffen in Paris reist Pompeo in die Türkei und nach Israel weiter.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.