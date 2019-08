Frankreichs Präsident Macron hat dazu aufgerufen, die afrikanischen Soldaten zu ehren, die für die Befreiung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben.

Zum 75. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Provence sagte Macron, Frankreich trage einen Teil Afrikas in sich. Er rief die französischen Bürgermeister auf, wichtige Orte des öffentlichen Lebens nach afrikanischen Kämpfern zu benennen.



Während des Zweiten Weltkrieges dienten hunderttausende Soldaten aus afrikanischen Ländern in der französischen Armee. Viele von ihnen nahmen an der Landung der Alliierten in der Provence am 15. August 1944 teil. Bei dem Festakt in der Küstenstadt Saint-Raphaël im Département Var erinnerte Macron etwa an Scharfschützen aus Marokko, Tunesien und Algerien.