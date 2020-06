Frankreichs Präsident Macron hat an den berühmten Aufruf von General Charles de Gaulle erinnert, den Kampf gegen das von den Nationalsozialisten geführte Deutschland fortzusetzen.

Macron nahm in der Gedenkstätte Mont Valérien bei Paris an einer Zeremonie teil. Dort waren im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besatzung zahlreiche französische Widerstandskämpfer hingerichtet worden. Der spätere französische Staatspräsident de Gaulle rief vor genau 80 Jahren, am 18. Juni 1940, von London aus über die BBC dazu auf, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Vier Tage zuvor waren die Deutschen in Paris eingezogen.



Macron reist heute noch nach London. Dort erinnert er ebenfalls an de Gaulles Rede, in einer gemeinsamen Zeremonie mit Prinz Charles und dessen Frau Camilla. Danach ist ein Treffen mit Premierminister Johnson geplant. Es ist Macrons erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte März.