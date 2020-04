Frankreichs Präsident Macron wendet sich heute erneut an die Nation.

In einer Fernsehansprache zur Corona-Krise will er die weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 erläutern. Dazu gehört auch eine nochmalige Verlängerung der Ausgangssperre. Frankreich ist mit Italien und Spanien eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen EU-Länder.