Frankreichs Präsident Macron hat einen neuen Lockdown für sein Land angekündigt.

Ab Freitag sollen unter anderem Bars und Gaststätten geschlossen bleiben, erklärte Macron in einer Rede an die Nation. Die Bürgerinnen und Bürger müssten zu Hause bleiben. Ausgenommen davon seien Einkäufe von Lebensmitteln und Arztbesuche. Wenn irgend möglich solle auch von zu Hause aus gearbeitet werden, Universitäten sollten auf Online-Betrieb umstellen. Anders als beim ersten Lockdown im März blieben die Schulen aber geöffnet. Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 1. Dezember gelten.



Das Virus breite sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal die pessimistischsten Prognosen vorhergesagt hätten, sagte Macron. Innerhalb eines Tages seien zuletzt mehr als 36.400 neue Infektionen gemeldet worden. Frankreich befinde sich in derselben Situation wie die Nachbarländer, überrannt von einer zweiten Welle, die härter und tödlicher sein werde als die erste.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.