Frankreichs Präsident Macron hat einen neuen Lockdown für sein Land angekündigt.

Ab Freitag sollten unter anderem Bars und Gaststätten geschlossen bleiben, erklärte Macron in einer Rede an die Nation. Die Bürgerinnen und Bürger müssten zu Hause bleiben. Ausgenommen seien Einkäufe von Lebensmitteln und Arztbesuche. Wenn irgend möglich sollte auch von zuhause aus gearbeitet werden, Universitäten sollten auf Online-Betrieb umstellen. Anders als beim ersten Lockdown im März bleiben die Schulen aber geöffnet. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 1. Dezember.



Macron sagte, das Virus breite sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal die pessimistischsten Prognosen vorhergesagt hätten. Frankreich befinde sich in derselben Situation wie die Nachbarländer, überrannt von einer zweiten Welle, die härter und tödlicher sein werde als die erste.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.