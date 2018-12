Frankreichs Präsident Macron wird sich angesichts der seit Wochen andauernden Proteste heute Abend in einer Rede an die Nation wenden.

Ein Regierungssprecher warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen. Nicht alle Probleme der Demonstranten könnten per Zauberstab gelöst werden. Der Präsident will am Vormittag zunächst mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern zusammenkommen. Hintergrund sind die seit Wochen anhaltenden Proteste der so genannten "Gelbwesten", die sich gegen Macrons Reformkurs richten und soziale Verbesserungen verlangen. Der Präsident sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, Politik für die Reichen auf Kosten der Ärmeren zu machen. Seit über einer Woche ist er nicht in der Öffentlichkeit erschienen.