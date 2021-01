Frankreichs Präsident Macron hat ein schärferes Vorgehen gegen Sexualverbrechen an Kindern angekündigt.

Er sagte in einem auf Twitter veröffentlichten Video, man werde die Gesetze anpassen, um Kinder besser zu schützen, die Opfer von Inzest und sexueller Gewalt würden.



In den vergangenen Wochen hatten tausende Franzosen im Internet unter dem Hashtag "Metooinceste" von sexuellen Übergriffen in Familien berichtet. Ausgelöst wurde dies durch ein Buch der bekannten Juristin Kouchner über mutmaßlichen Missbrauch in ihrer Familie. Sie wirft darin ihrem Stiefvater, dem renommierten Politikwissenschaftler Duhamel vor, ihren Zwillingsbruder missbraucht zu haben. Macron sagte, niemand könne die zahlreichen Berichte von Franzosen mehr ignorieren. Die Täter müssten auch Jahre oder gar Jahrzehnte später für ihre Taten bestraft werden. Die Verjährungsfrist für Sexualverbrechen an Minderjährigen in Frankreich war 2018 auf 30 Jahre verlängert worden. Inzwischen gibt es Forderungen, sie ganz abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.