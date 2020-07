Nach der Niederlage seines Lagers bei den Kommunalwahlen in Frankreich will Präsident Macron die Regierung umbilden.

Er sagte der Zeitung "Le Parisien", es werde eine neue Mannschaft geben. Offen ließ er, ob der populäre Premierminister Philippe der neuen Regierung angehören wird. Philippe hat die Bürgermeisterwahl in Le Havre gewonnen. Zugleich deutete Macron an, seine Politik wegen der Coronakrise sozialer gestalten zu wollen.



Macrons Partei "La République en Marche" musste bei den Kommunalwahlen in vielen Städten Niederlagen hinnehmen. Stattdessen gewannen die Grünen und ihre Verbündeten große Städte wie Lyon, Straßburg oder Bordeaux. In Perpignan setzte sich ein Kandidat der Rechtsaußenpartei Rassemblement National durch.