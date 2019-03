Frankreichs Präsident Macron hat Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi eingeladen.

Das Treffen soll am kommenden Dienstag in Paris stattfinden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Macrons Büro. Bei der Zusammenkunft soll über den Handel, den Klimaschutz und die europäisch-chinesischen Beziehungen gesprochen werden.



Chinas Staatschef befindet sich auf einer fünftägigen Europareise. Momentan hält sich Xi in Rom auf. Dort wirbt er für das chinesische Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße". Italiens Ministerpräsident Conte will am Samstag eine Absichtserklärung zur Unterstützung des Vorhabens unterzeichnen.