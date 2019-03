Der französische Präsident Macron ist Sorgen wegen des Einsatzes des Militärs bei den für morgen angekündigten Protesten der Gelbwesten-Bewegung entgegengetreten.

Die Soldaten sollten lediglich wichtige Gebäude schützen, sagte Macron am Abend in Paris. Sie würden nicht eingesetzt, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Die französischen Behörden haben die geplante Kundgebung der sogenannten Gelbwesten an mehreren Orten in Paris verboten, unter anderem auf den Champs-Elysées. Dort war es vor einer Woche zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Auch in den angrenzenden Straßen gilt ein Demonstrationsverbot ebenso wie in den Städten Toulouse und Nizza.