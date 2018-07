Der Mitarbeiter von Präsident Macron, der bei einer Mai-Demonstration einen Teilnehmer angegriffen hatte, soll heute einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, der Mann und vier weitere Verdächtige würden mit Blick auf die mögliche Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens vernommen. Bereits am Freitag wurde der Macron-Mitarbeiter von der Polizei in Gewahrsam genommen, am Samstag wurde seine Wohnung untersucht. Die Zeitung "Le Monde" hatte ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie der Mitarbeiter Macrons bei dem Polizeieinsatz auf Demonstranten einprügelt. Dabei soll er eine Polizei-Armbinde und einen Polizeihelm getragen haben, obwohl er kein Polizist ist und lediglich als Beobachter zugelassen war.

