Nach dem Rücktritt des französischen Innenministers Collomb steht die Regierung von Präsident Macron unter Druck.

Macron hatte das Rücktrittsersuchen seines Innenministers nach einigem Zögern in der Nacht nun doch angenommen. Übergangsweise übernimmt Premierminister Philippe das Innenressort. Das stößt auf Kritik bei den Polizeigewerkschaften. Sie fordern, es müsse schnell eine Nachfolge an der Spitze des Ministeriums gefunden werden. Vor dem Hintergrund der Terroranschläge der vergangenen Jahre hat das Thema Innere Sicherheit in Frankreich großes Gewicht. Macron hat angekündigt, innerhalb weniger Tage eine Nachfolge für Collomb zu finden.



Die Opposition und konservative Medien werten die Vorgänge um den Ministerrücktritt als Zeichen einer ausgewachsenen Regierungskrise. Macron wies diese Darstellung weit von sich: "Der Staat funktioniert, die Regierung wird vollkommen ihren Aufgaben gerecht", ließ er einen Sprecher erklären.



Dennoch verliert Macron mit Collomb ein politisches Schwergewicht. Der ehemalige Sozialist unterstützte Macron maßgeblich beim Aufbau seiner Bewegung "La République en Marche". Collomb hat die Regierung laut eigenen Angaben verlassen, weil er erneut Bürgermeister von Lyon werden will. Der aktuelle Bürgermeister Képénékian will zu seinen Gunsten zurücktreten. Collomb war vor seiner Zeit als Innenminister 16 Jahre lang Bürgermeister der französischen Großstadt.



Collomb ist der dritte Minister, der innerhalb weniger Wochen auf eigenen Wunsch die Regierung verlässt. Ende August hatte der damalige Umweltminister Hulot in einem Radiointerview überraschend verkündet, seinen Posten niederzulegen. Anfang September trat die bisherige Sportministerin Laura Flessel zurück. Präsident Macron steht seit Wochen in der Kritik. Politische Rivalen werfen ihm Arroganz und Entfremdung vom Volk vor.