Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung will der französische Präsident Macron Zugeständnisse machen.

In einer Fernsehansprache kündigte er am Abend die Erhöhung des Mindestlohns an. Auch solle es etwa bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben. Zugleich kritisierte Macron eine unzulässige Gewalt bei den Protesten gegen seine Politik. Er versprach, die Ruhe mit allen Mitteln wiederherzustellen. Heute früh hatte sich der Präsident mit Politikern der kommunalen und nationalen Ebene sowie mit Gewerkschaftsvertretern und Unternehmensmanagern getroffen, um sich deren Anliegen anzuhören.



Die Proteste in Frankreich hatten sich zunächst gegen höhere Steuern auf Benzin und Diesel gerichtet, weiteten sich dann aber auf anderen Themen aus.