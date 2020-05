Frankreichs Präsident Macron hat eingeräumt, dass bei der Reform des Gesundheitswesens Fehler gemacht wurden.

Bei einem Besuch in einem Krankenhaus in Paris versprach er, einen neuen Investitionsplan vorzulegen. Mitarbeiter der Klinik kritisierten den Präsidenten. Eine Krankenschwester sagte zu ihm: "Wir sind verzweifelt, wir glauben nicht mehr an Sie." Viele Gesundheitsmitarbeiter hätten sich in der Krise aufgerieben und wüssten dennoch nicht, wie sie ihre Miete zahlen könnten.



Das französische Gesundheitssystem war von der Pandemie schnell überlastet worden. Nach offiziellen Angaben starben mehr als 27.000 Corona-Infizierte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, verglichen mit etwa 7.000 im Nachbarland Deutschland. In der Bundesrepublik standen zu Beginn der Krise sechs mal mehr Betten in Intensivstationen zur Verfügung als in Frankreich.

