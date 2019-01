Der französische Präsident Macron hat mit einem Besuch in der Normandie seinen Bürgerdialog gestartet.

In der Gemeinde Gasny habe er sich mit dem Stadtrat getroffen, teilte der Elyséepalast auf Twitter mit. Später will Macron mit Hunderten Bürgermeistern die nationale Debatte offiziell starten. Bürger können dabei Vorschläge zu den Themen Steuern, ökologischer Wandel, Staatsorganisation, Demokratie und Migration machen.



Macron hatte die Bürger Frankreichs in einem öffentlichen Brief aufgefordert, ihre Kritik zu äußern und Reformvorschläge zu machen. Dazu soll es bis Mitte März im ganzen Land Gesprächsrunden geben. Aktivisten der "Gelbwesten"-Bewegung aber auch Rechtspopulisten sehen die Aktion kritisch.