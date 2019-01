Der jüngste Vorschlag des französischen Präsidenten Macron zu einem Bürgerdialog stößt auf Skepsis.

Aktivisten der "Gelbwesten" warnten in den Sozialen Netzwerken, wer an der Aktion teilnehme, "unterwerfe" sich der Regierung. Nach einem Bericht der Zeitung "Le Figaro" erwarten viele Kommentatoren auf Facebook kein ernsthaftes Zuhören des Präsidenten. Die Partei der Rechtspopulistin Le Pen warf Macron mit Blick auf die Europawahl im Mai vor, nur "Zeit gewinnen" zu wollen. Die Linkspartei "La France Insoumise" sprach von einer "Vernebelungstaktik".



Macron hatte die Bürger Frankreichs in einen öffentlichen Brief aufgefordert, ihre Kritik zu äußern und Reformvorschläge zu machen. Dazu soll es bis Mitte März im ganzen Land Gesprächsrunden geben.