Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Frankreich hat Staatschef Macron seinen russischen Amtskollegen Putin empfangen.

Das Treffen findet in der Sommerresidenz Fort Brégançon an der Riviera statt. Im Mittelpunkt steht der Konflikt in der Ostukraine. Macron schlug Putin ein neues Treffen zur Ukraine-Krise "in den kommenden Wochen" vor. An dem Vierer-Gipfel im sogenannten Normandie-Format sollen sich auch Deutschland und die Ukraine beteiligen. Putin sagte, er sei nach ersten Kontakten mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj "vorsichtig optimistisch", zu einer Annäherung zu kommen. Macron betonte, es gebe eine "echte Chance" auf Frieden in der Ukraine.



Zudem warb Macron für eine neue Sicherheitsarchitektur und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU.

Divergierende Meinungen zu Syrien

"Tief besorgt" äußerte sich Macron über die Lage in Syrien. Er appellierte an Putin, Druck auf den verbündeten syrischen Machthaber Baschar al-Assad auszuüben, die Bombardements in der Provinz Idlib zu beenden. Der vereinbarte Waffenstillstand müsse umgesetzt werden, betonte Macron. Putin unterstrich dagegen, Russland unterstütze Syrien im Kampf gegen "Terroristen".



Der G7-Gipfel beginnt ab Samstag im südfranzösischen Badeort Biarritz. Dazu erwartet Macron unter anderem US-Präsident Donald Trump und den britischen Premierminister Boris Johnson. Russland war infolge seiner Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 aus dem Kreis der führenden Industrienationen ausgeschlossen worden. Die G8 wurde damit wieder zur G7.