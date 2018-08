Der französische Präsident Macron ist in Südfrankreich mit der britischen Premierministerin May zusammengekommen.

Macron empfing May in Fort Bregançon an der Mittelmeerküste. Bei dem Treffen geht es um den britischen Austritt aus der EU. May steht innenpolitisch unter Druck. Der Brexit soll Ende März nächsten Jahres vollzogen werden, zentrale Streitfragen sind aber nach wie vor ungelöst.



Der Europapolitiker Brok, CDU, nannte das Treffen zwischen May und Macron "nicht hilfreich". Er sagte im SWR, die Briten versuchten mit bilateralen Gesprächen immer wieder, Sondervereinbarungen mit Einzelstaaten auszuhandeln. Was verhandelt werde, müsse aber von allen 27 EU-Mitgliedsstaaten gebilligt werden.