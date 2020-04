In Frankreich wird die seit vier Wochen geltende Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängert.

Präsident Macron begründete seine Entscheidung in einer Fernsehansprache unter anderem mit überlasteten Krankenhäusern. Zugleich bedankte er sich bei allen, die sich an die Regeln halten. Er wisse, dass dies noch schwieriger sei, wenn man etwa in einer kleinen Wohnung lebe. Die strengen Vorgaben gelten bereits seit dem 17. März und werden nun schon zum zweiten Mal verlängert. Demnach dürfen die Menschen das Haus nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Sport oder das Hundeausführen sind nur eine Stunde pro Tag und nur in der Nähe der eigenen Wohnung erlaubt.



Frankreich zählt zu den europäischen Ländern, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind. Derweil ging die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden, am fünften Tag in Folge zurück.