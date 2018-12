Nach den Krawallen in Paris verlangt Frankreichs Präsident Macron Gespräche.

Der Elysée-Palast teilte im Anschluss an eine Krisensitzung mit, Premierminister Philippe sei beauftragt worden, alle im Parlament vertretenen Parteien sowie Vertreter der Protestbewegung "Gelbe Westen" zu hören. Der von einem Regierungssprecher zuvor erwähnte Ausnahmezustand wird nicht verhängt.



Macron hatte sich zuvor ein Bild von den Verwüstungen in der französischen Hauptstadt gemacht. Der Polizeichef von Paris teilte mit, dass sechs Gebäude, mehr als 130 provisorische Barrikaden und 112 Fahrzeuge in Brand gesteckt worden seien. 372 Personen befinden sich noch in Polizeigewahrsam. Bei den gewaltsamen Ausschreitungen während der Demonstration gegen Macrons Reformpolitik waren zudem 133 Menschen verletzt worden.