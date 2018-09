In Frankreich ist ein Vertrauter von Präsident Macron zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt worden.

Der bisherige Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei "La Republique en Marche", Ferrand, erhielt in der Nationalversammlung in Paris gut 52 Prozent der Stimmen. Damit erhielt er nicht alle Voten aus dem Regierungslager.



Der frühere Sozialist Ferrand hatte Macron auf seinem Weg an die Macht begleitet und dessen 2016 gegründete Partei mit aufgebaut.