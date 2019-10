Frankreichs Präsident Macron hat den Anschlag auf eine Moschee verurteilt.

Macron erklärte, man werde Hass in Frankreich niemals tolerieren. Es würden alle Anstrengungen unternommen, um die muslimische Bevölkerung zu schützen.



In Bayonne im Südwesten Frankreichs hatte ein 84-Jähriger vor einer Moschee zwei Menschen mit Schüssen schwer verletzt. Er wurde später festgenommen. Der Mann hatte zunächst versucht, vor der Tür des Gebäudes Feuer zu legen. Er hat sich in der Vergangenheit politisch bei der rechtsextremen Partei Rassemblement National engagiert.