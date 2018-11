Der französische Präsident Macron hat die gewalttätigen Proteste in Paris als beschämend kritisiert.

Schande über jene, die Sicherheitskräfte, Zivilisten und Journalisten angriffen, schrieb Macron am Abend per Twitter. Zuvor hatten vermummte Demonstranten auf den Champs-Élysées randaliert und Barrikaden errichtet. Einige von ihnen versuchten, zum Amtssitz des Präsidenten vorzudringen. Die Polizei reagierte mit Tränengas sowie Wasserwerfern und nahm einige Personen fest. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch Polizisten.



Landesweit hatten rund 81.000 Anhänger der Bewegung der sogenannten "Gelben Westen" erneut gegen die Politik Macrons demonstriert. Entzündet hatten sich die Proteste vor einer Woche an der Erhöhung der Kraftstoff-Steuern, mit denen die Regierung Investitionen in erneuerbare Energieträger finanzieren will.