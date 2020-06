Der französische Präsident Macron hat Rassismus als "Verrat am republikanischen Universalismus" verurteilt.

Es handele sich um eine Krankheit, die die gesamte Gesellschaft betreffe, sagte der Staatschef nach Angaben einer Regierungssprecherin bei einer Kabinettssitzung in Paris. Man müsse in dieser Frage unerbittlich sein und Maßnahmen verstärken. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA gab es - wie in vielen anderen Ländern - auch in Frankreich Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Macron forderte eine Modernisierung der Polizeimethoden bei Festnahmen und Demonstrationen.