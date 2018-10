Nach einer Regierungsumbildung hat Frankreichs Präsident Macron angekündigt, an seinem Reformkurs festzuhalten.

Frankreich brauche einen Wandel und müsse sein Schicksal in die Hand nehmen, sagte Macron in einer Fernsehansprache. Das Land befinde sich zwar auf dem richtigen Weg, in Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung seien aber weitere tiefgreifende Reformen nötig.



Nach dem Rücktritt von Innenminister Collomb vor zwei Wochen hatte Macron den bisherigen Staatssekretär Castaner zum Nachfolger bestimmt. Zudem wurden dreo weitere Minister ausgetauscht.