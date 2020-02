Der französische Präsident Macron will das sogenannte Weimarer Dreieck wiederbeleben.

Bei einem Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte Macron, er wolle eine Wende in den Beziehungen zu Polen einleiten. In den vergangenen Jahren hatte er unter anderem Polens Haltung beim Klimaschutz sowie bei den Themen Rechtsstaatlichkeit und Flüchtlingspolitik wiederholt kritisiert. Nun betonte Macron, er wünsche sich einen echten Wendepunkt mit Blick auf die Rolle, die man gemeinsam für das Europa von morgen spielen könne. Der polnische Präsident Duda erklärte, nach dem Austritt Großbritanniens müsse sich die EU eine neue Architektur geben.



Das Gesprächsforum Weimarer Dreieck war 1991 ins Leben gerufen worden. In den vergangenen Jahren war das Format für den politischen Austausch zwischen Frankreich, Polen und Deutschland weitgehend aufgegeben worden.