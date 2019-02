Der französische Präsident Macron will drei rechtsextreme Grupppierungen verbieten lassen.

Nach Angaben des Innenminiseriums handelt es sich um das in Deutschland bereits seit Jahren verbotene Netzwerk "Blood and Honour" sowie "Combat 18" und "Bastion social". Hintergrund ist der Anstieg antisemitischer Übergriffe in Frankreich. Macron hatte ein härteres Vorgehen gegen die Täter angekündigt. Auch heute kam es in Paris zu antisemitischen Schmierereien. Auf Haustüren und Bänken wurden rund ein Dutzend judenfeindliche Sprüche und ein Hakenkreuz entdeckt.