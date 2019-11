Frankreich will die Strafen für Konsumenten von Kinderpornographie deutlich verschärfen.

Wie Präsident Macron in Paris ankündigte, sollen auf den Besitz solcher Aufnahmen künftig fünf statt bisher zwei Jahre Haft stehen. Zudem sollen verurteilte Nutzer in eine Datenbank für sexuelle Straftäter eingetragen werden, um ihnen eine Arbeit mit Minderjährigen zu erschweren.



Derzeit könne jemand in Frankreich wegen Besitzes von Kinderpornographie verurteilt sein und dennoch beruflich Umgang mit Kindern haben, kritisierte der Präsident in einer Rede vor der Unesco-Generalkonferenz anlässlich des 30. Jahrestages der UNO-Kinderrechtskonvention.



Macron forderte zudem Betreiber von Porno-Plattformen auf, bessere Kontrollmöglichkeiten für Eltern anzubieten. Außerdem plädierte er für eine internationale Erklärung zum Schutz von Kindern in der digitalen Welt.