Der französische Präsident Macron reagiert mit einer Reihe von Zugeständnissen auf die wochenlangen Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung.

Unter anderem soll der Mindestlohn in Frankreich im kommenden Jahr um 100 Euro monatlich angehoben werden, wie Macron am Abend in einer Fernsehansprache ankündigte. Zugleich kündigte der Staatschef eine Entlastung für Rentner an, die über weniger als 2000 Euro monatlich verfügen. Für diese Gruppe werde 2019 die Erhöhung der Sozialausgaben ausgesetzt, sagte Macron. Zudem sollten Arbeitnehmern Überstunden künftig steuerfrei vergütet werden. Der Präsident, der sich heute früh noch mit Gewerkschaftsvertretern und Unternehmensmanagern getroffen hatte, verurteilte in seinem Fernsehauftritt die Gewalt bei den Protesten der vergangenen Wochen. Er versprach, die Ordnung mit allen Mitteln wiederherzustellen.