Frankreichs Präsident Macron empfängt heute die britische Premierministerin May zu politischen Gesprächen.

Das Treffen findet in Fort Bregancon, der Sommerresidenz des Präsidenten, statt. Dabei soll es nach Angaben des Elysée-Palastes um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gehen. May strebt nach dem Brexit weiterhin enge Bindungen ihres Landes an die EU an. Die zähen Verhandlungen sollen nach dem bisherigen Zeitplan im Oktober abgeschlossen sein. Ende März 2019 will Großbritannien die EU verlassen.