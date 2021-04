Frankreichs Präsident Macron will Geschäfte, Kultureinrichtungen und Außenbereiche von Restaurants ab Mitte Mai schrittweise wieder öffnen.

Macron kündigte in einem Interview mit mehreren Medien an, dass die landsweite Ausgangssperre ab dem 19. Mai von derzeit 19 Uhr auf 21 Uhr nach hinten verlegt werde. Die Sperrstunde solle ab dem 9. Juni erst um 23 Uhr beginnen. Dann sollen auch Cafés, Restaurants und Fitnessstudios wieder vollständig öffnen dürfen. Macron bestätigte außerdem, dass bestimmte Bewegungseinschränkungen zum 3. Mai aufgehoben werden sollen. Aktuell dürfen sich die Menschen in Frankreich ohne triftigen Grund nicht weiter als zehn Kilometer von ihrer Wohnung entfernen. Diese Regelung gilt dann nicht mehr.



Die Corona-Lage in Frankreich ist weiter angespannt, hat sich aber zuletzt leicht verbessert. Zuletzt wurden rund 300 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gezählt. Die Lage auf den Intensivstationen ist weiter extrem schwierig.



In der Türkei will die Regierung mit einem landesweiten Lockdown die derzeit hohen Corona-Fallzahlen im Land eindämmen. Alle für den Grundbedarf nicht nötigen Geschäfte sollen ab 19 Uhr schließen. Die Menschen dürfen dann bis zum frühen Morgen des 17. Mai nur noch aus triftigen Gründen wie etwa zum Einkaufen auf die Straße. Supermärkte dürfen in dieser Zeit nur zu bestimmten Tageszeiten und nicht an Sonntagen öffnen. Der Lockdown beginnt heute. Touristen sind von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Die Türkei mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern kämpft seit Wochen mit hohen Corona-Fallzahlen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.