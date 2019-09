Der französische Präsident Macron hat seinen gestorbenen Amtsvorgänger Chirac als "großen Franzosen" gewürdigt.

Chirac sei ein Mann gewesen, der sowohl die Sympathie des Bauern als auch des Industriellen gehabt habe, sagte Macron am Abend in einer Fernsehansprache. Um Chirac werde nicht nur in Frankreich getrauert, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Am Montag werde es zu seinem Gedenken einen nationalen Trauertag geben. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Chirac habe den Anspruch gehabt, Politik und Zukunft seines Landes und Europas zu gestalten. EU-Kommissionspräsident Juncker betonte, mit Chirac habe die EU einen der stärksten Verteidiger der europäischen Einheit verloren. Der ehemalige Staatschef war heute im Alter von 86 Jahren gestorben.



Der konservative Politiker war von 1995 bis 2007 Präsident. Zuvor war er auch Premierminister und Bürgermeister von Paris.