Der französische Präsident Macron hat seinen gestorbenen Amtsvorgänger Chirac als "großen Franzosen" gewürdigt.

Chirac sei ein Mann gewesen, der sowohl die Sympathie des Bauern als auch des Industriellen gehabt habe, sagte Macron am Abend in einer Fernsehansprache. Um Chirac werde nicht nur in Frankreich getrauert, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Am Montag werde es zu seinem Gedenken einen nationalen Trauertag geben.



Chirac war gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Der konservative Politiker war von 1995 bis 2007 Präsident in Frankreich.