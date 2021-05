Frankreichs Präsident Macron hat den früheren General und Kaiser Napoleon Bonaparte anlässlich des 200. Todestags als großen Staatsmann gewürdigt.

Zugleich verwies er auf die Millionen von Toten bei dessen Feldzügen. Napoleon habe sich bei seinen Eroberungen nie um menschliche Verluste gekümmert, betonte Macron in einer Rede in Paris. Die Wiederherstellung der Sklaverei durch ihn in den Kolonien verurteilte Macron als "Verrat am Geist der Aufklärung". Trotzdem sei Napoleon Teil Frankreichs. Macron erinnerte an Sehenswürdigkeiten wie den Triumphbogen in Paris, der auf ihn zurückgeht. Unbestritten sei, dass man ihm wichtige Grundlagen wie das Zivilgesetzbuch Code Civil verdanke, führte der Präsident aus. Napoleon habe gewollt, dass Vernunft, Wissenschaft und Technik das ganze Land auf den Weg des Fortschritts bringe.



Die Rechtspopulistin Le Pen nannte Napoleon in einem Video eine "unsterblich gewordene französische Legende". Der frühere Kaiser war am 5. Mai 1821 auf der britischen Insel St. Helena gestorben. Dorthin war er nach der verlorenen Schlacht von Waterloo 1815 verbannt worden.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.