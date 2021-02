In Frankreich steht die Rechtspopulistin Le Pen wegen der Verbreitung von Gräuelbildern der dschihadistischen Terrormiliz IS vor Gericht.

Le Pen drohen bei dem Prozess in Nanterre bis zu drei Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von 75.000 Euro. Die Vorsitzende der Partei Rassemblement National hatte Fotos von getöteten Geiseln getwittert. Sie wollte damit nach eigenen Angaben auf die Gefahr durch die Dschihadisten aufmerksam machen. Le Pen kritisierte den Prozess als schweren Angriff auf die Meinungsfreiheit insbesondere mit Blick auf ihre Rolle als Chefin einer politischen Oppositionsbewegung. Neben ihr steht auch ein Europaabgeordneter ihrer Partei vor Gericht, der die Gräuelbilder ebenfalls im Internet geteilt hatte. Auf eine "Verbreitung von Gewaltbildern" stehen zum Schutz von Minderjährigen in Frankreich hohe Strafen.

