In Frankreich ist die Vorsitzende der Partei Rassemblement National, Le Pen, im Prozess um das Verbreiten von Gräuelfotos der Terrormiliz IS freigesprochen worden.

Die Veröffentlichung habe einen informativen Zweck gehabt und sei Teil eines politischen Protestes, hieß es im Urteil des Gerichts in Nanterre. Zudem trügen die Bilder zur politischen Debatte bei. Die Veröffentlichung zu kriminalisieren, sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit.



Le Pen hatte Fotos von getöteten Geiseln des so genannten Islamischen Staates getwittert. Sie wollte damit nach eigenen Angaben auf die Gefahr durch die Terroristen aufmerksam machen. Neben Le Pen stand auch der Europaabgeordneter Collard ihrer Partei vor Gericht, der die Gräuelbilder ebenfalls im Internet geteilt hatte. Auch er wurde freigesprochen.

