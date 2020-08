In Teilen der französischen Hauptstadt Paris müssen die Menschen ab Montag auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wie die Behörden mitteilten, gilt die Anordnung in belebten Gegenden der Stadt für Personen ab elf Jahren. Um welche Gebiete es sich im Einzelnen handelt, soll später in einer gesonderten Mitteilung aufgeführt werden. Erwartet wird, dass sich die betroffenen Orte in den kommenden Wochen ändern werden, je nach Nutzung durch die Bevölkerung und die jeweilige lokale Entwicklung der Pandemie.



Grund für die Maßnahme ist die weiter steigende Zahl registrierter Corona-Infektionen. Nach Angaben der Behörden liegt die Rate positiver Tests im Grossraum Paris bei 2,4 Prozent gegenüber einem nationalen Durchschnitt von 1,6 Prozent.