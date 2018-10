In Frankreich sind zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Bei Kundgebungen in fast 80 Städten machten nach Angaben der Organisatoren insgesamt 100.000 Menschen mit. Die größte Demonstration fand in der Hauptstadt Paris statt - mit 25.000 Teilnehmern. Bereits vor einem Monat hatten in ganz Frankreich Menschen für einen besseren Schutz des Klimas demonstriert. Die Proteste wurden auch als eine Reaktion auf den Rücktritt von Frankreichs beliebtem Umweltminister Hulot gewertet. Dieser hatte seinen Rückzug unter anderem mit mangelnden Fortschritten beim Umwelt- und Klimaschutz begründet.