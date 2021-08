In Frankreich haben laut Innenministerium mehr als 230.000 Menschen in mehreren Städten gegen die Corona-Politik von Präsident Macron protestiert. Die größten Proteste gab es unter anderem in Paris, Nizza und Montpellier. In der Stadt Lyon setzte die Polizei dabei am Samstag TV-Bildern zufolge Tränegas ein, um Aktivisten auseinanderzutreiben.

Die Demonstranten prangerten vor allem die schärferen Vorschriften und Maßnahmen als repressiv an. Diese zwängen sie dazu, sich gegen ihren Willen gegen Covid-19 impfen zu lassen. In der Kritik ist vor allem der sogenannte Gesundheitspass. Er soll als Impfnachweis dienen beziehungsweise ein negatives Coronatestergebnis bescheinigen. Der Gesundheitspass ist ab Montag in Frankreich Pflicht, wenn man beispielsweise in einem Restaurant essen möchte oder ein Schwimmbad, Museum oder Theater besuchen will.



Seit Macron die Einführung des Gesundheitspasses angekündigt hatte, ist die Impfquote in Frankreich deutlich angestiegen. Inzwischen sind zwei Drittel aller Franzosen einfach und mehr als die Hälfte vollständig geimpft.



Frankreich durchlebt gerade eine vierte Corona-Welle. Innerhalb einer Woche gab es zuletzt landesweit etwa 225 neue Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs deshalb ab morgen als Corona-Hochrisikogebiet ein. Das gilt unter anderem für die Provence, die Côte d'Azur und die Insel Insel Korsika.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.