In Frankreich hat der Generalstreik gegen die Rentenreform mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr begonnen.

Wie das Unternehmen SNCF mitteilte, ist heute das gesamte nationale Schienennetz betroffen. Auch bei den Eurostar- und Thalys-Zügen kommt es zu Zugausfällen, ebenso wie im Nahverkehr - also beispielsweise bei der Pariser Metro.



Zu dem Generalstreik haben zahlreiche Gewerkschaften aufgerufen. Arbeitsniederlegungen werden im öffentlichen Dienst ebenso erwartet wie an Krankenhäusern, Schulen und bei der Müllabfuhr. Auch das Bodenpersonal an Flughäfen beteiligt sich. Die Polizei ist landesweit mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Ausschreitungen bei den mehr als 250 geplanten Demonstrationen zu verhindern.



Die Rentenreform gilt als wichtigste Sozialreform von Präsident Macron. Ziel ist es, das unübersichtliche Rentensystem mit Sonderregelungen für viele Berufsgruppen zu vereinfachen und Arbeitnehmer dazu zu bringen, länger zu arbeiten.